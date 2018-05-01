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Московские следователи установили личность подростка, убившего девушку, с помощью камер видеонаблюдения
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Московские следователи установили личность подростка, убившего девушку, с помощью камер видеонаблюдения 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ранее стало известно, что подросток совершил убийство с целью ограбления.
Следователям удалось оперативно задержать подростка, убившего девушку, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдения.
— 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы, удалось оперативно установить и задержать, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдения, — сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве в Telegram.
Ранее стало известно, что подросток убил девушку с целью ограбления. Во время следственных мероприятий он полностью признал вину.
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