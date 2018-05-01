Московские следователи установили личность подростка, убившего девушку, с помощью камер видеонаблюдения

Ранее стало известно, что подросток совершил убийство с целью ограбления.

Следователям удалось оперативно задержать подростка, убившего девушку, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что подросток убил девушку с целью ограбления. Во время следственных мероприятий он полностью признал вину.

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Малолетний упырь с Новокузьминской

Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

В последний день апреля, вечером, в Москве произошла трагедия — на молодую девушку, студентку Университета нефти и газа имени Губкина, напал малолетний упырь. С целью ограбления (далее…)

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