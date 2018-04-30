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Двое гостей избили хозяина квартиры в Москве и похитили вещи и деньги на 244 тыс. рублей
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Двое гостей избили хозяина квартиры в Москве и похитили вещи и деньги на 244 тыс. рублей 

РИАМО 30 апреля 2018
Фото: РИАМО
Мужчина и женщина на улице Генерала Белова в столице избили хозяина квартиры, в которой находились в гостях, и похитили вещи и деньги на общую сумму порядка 244 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 29 апреля в 14:37 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что по адресу: улица Генерала Белова, дом 21, находится человек в крови.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 29 апреля в 14:00 по адресу: улица Генерала Белова, 21, неизвестные мужчина и женщина, находясь в квартире по указанному адресу совместно с хозяином квартиры, неработающим, избили последнего, открыто похитили принадлежащие мужчине телефон сотовой связи, планшетный компьютер, ноутбук, 92,6 тысячи рублей и ювелирные изделия, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 244 тысяч рублей. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в медучреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК «Грабеж», заключил представитель пресс-службы.
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