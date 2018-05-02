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США выдали России обвиняемого в покушении на убийство россиянина
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США выдали России обвиняемого в покушении на убийство россиянина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Власти США выдали России человека, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов. Передача состоялась в международном аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что подозреваемый был объявлен в розыск по линии Интерпола по запросу УМВД России по Хабаровскому краю. По версии следствия, он в январе 2016 года попытался убить своего знакомого «на фоне внезапно возникшей личной неприязни».
22 февраля в Россию из Греции был экстрадирован Артур Джиоев, являвшийся «правой рукой» руководителя преступной организации Аслана Гагиева, на счету которой около 60 убийств. По данным следствия, Джиоев координировал действия между структурными подразделениями — бандами, а также принимал непосредственное участие в убийствах. Он скрылся от российских правоохранительных органов, использовав подложное водительское удостоверение. В 2015 году Джиоева задержали в Греции, а 21 февраля 2018 года его передали компетентным органам РФ.
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