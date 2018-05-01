Из США состоялась депортация россиянина, обвиняемого в покушении на убийство 

В международном аэропорту Шереметьево состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина России, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов.
В марте 2016 г. фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчина обвиняется в попытке убийства в январе 2016 г. своего знакомого, на фоне внезапно возникшей личной неприязни.