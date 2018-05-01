Ещё
Из США состоялась депортация россиянина, обвиняемого в покушении на убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из США состоялась депортация россиянина, обвиняемого в покушении на убийство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В международном аэропорту Шереметьево состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина России, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов.
В марте 2016 г. фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола по запросу УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчина обвиняется в попытке убийства в январе 2016 г. своего знакомого, на фоне внезапно возникшей личной неприязни.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Омске оперативниками установлена причастность двух местных жителей к разбойному нападению и вовлечению женщин в занятие проституцией Дактилоскопическая экспертиза помогла полицейским установить личность и задержать грабителя в Приморье В Мурманске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, присвоения и легализации денежных средств в особо крупном размере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад разворачивает новую операцию в Сирии193
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»477
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили167
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась364
Будущий премьер Армении высказался о России566
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение