AFP: в Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню

ТАСС , 6 мая. По меньшей мере 45 человек стали жертвами нападения боевиков на деревню Гваска в штате Кадуна на севере Нигерии . Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse.

"Бандиты в субботу атаковали жителей деревни, которые пытались отразить нападение. Бандитские группировки продолжают похищать людей с целью выкупа, совершают вооруженные ограбления и крадут домашний скот", — сказал агентству представитель местных сил народного ополчения.

Пока ни одна из действующих на территории страны вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление.

Пресс-секретарь местной полиции Мухтар Алию подтвердил факт нападения на деревню, но не сообщил число погибших. «Мы ждем отчет от наших людей на месте, мы передадим его в прессу», — сказал он.

По информации агентства, в результате нападения многие дома были сожжены, среди жертв боевиков есть женщины и дети.