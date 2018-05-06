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AFP: в Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню
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AFP: в Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Интерновости.Ру
ТАСС, 6 мая. По меньшей мере 45 человек стали жертвами нападения боевиков на деревню Гваска в штате Кадуна на севере Нигерии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse.
"Бандиты в субботу атаковали жителей деревни, которые пытались отразить нападение. Бандитские группировки продолжают похищать людей с целью выкупа, совершают вооруженные ограбления и крадут домашний скот", — сказал агентству представитель местных сил народного ополчения.
Пока ни одна из действующих на территории страны вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление.
Пресс-секретарь местной полиции Мухтар Алию подтвердил факт нападения на деревню, но не сообщил число погибших. «Мы ждем отчет от наших людей на месте, мы передадим его в прессу», — сказал он.
По информации агентства, в результате нападения многие дома были сожжены, среди жертв боевиков есть женщины и дети.
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