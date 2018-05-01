Ещё
СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины с ссадиной на голове в СНТ Одинцовского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины с ссадиной на голове в СНТ Одинцовского района 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесные дали-2» Одинцовского района Подмосковья нашли тело мужчины с ссадиной на голове, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
«1 мая 2018 г. в доме, расположенном в СНТ «Лесные дали-2» Одинцовского района водитель обнаружил тело 49-летнего хозяина возле лестницы. На теле мужчины имелась ссадина на лбу. По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по предварительным данным судебно-медицинского эксперта перед смертью мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего.
Агентство «Москва»: последние новости
СК Подмосковья возбудил уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в Егорьевске Более 480 гр. гашиша изъяли полицейские у студента в ТиНАО Суд 15 мая рассмотрит вопрос о замене наказания лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» В.Аникееву
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»290
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась326
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили135
Казаки заблокировали Сахаровский центр721
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку197
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение