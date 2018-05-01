СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины с ссадиной на голове в СНТ Одинцовского района

В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесные дали-2» Одинцовского района Подмосковья нашли тело мужчины с ссадиной на голове, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

ГСУ СК «1 мая 2018 г. в доме, расположенном в СНТ «Лесные дали-2» Одинцовского района водитель обнаружил тело 49-летнего хозяина возле лестницы. На теле мужчины имелась ссадина на лбу. По данному факту следственным отделом по Одинцово РФ по Московской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по предварительным данным судебно-медицинского эксперта перед смертью мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего.