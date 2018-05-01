Мужчина напал на собутыльницу с ножом в Электростали

По его словам, 30 апреля в 02:40 из своей комнаты в квартире дома №18 на улице Горького в Электростали бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлена и госпитализирована женщина 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1968 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что выездом на место установлено, что 30 апреля около 02:20 задержанный в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре причинил телесные повреждения пострадавшей и, угрожая ножом соседке по коммунальной квартире 1951 года рождения, пытался открыто похитить у нее денежные средства.

По данным фактам возбуждены уголовные по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и «Разбой», заключил представитель пресс-службы.