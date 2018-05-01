Украинец пытался вывезти из Крыма пистолет и патроны

По данным украинских силовиков, мужчина ехал на Украину из Крыма на своем личном автомобиле. Во время досмотра транспорта служебная собака указала на подлокотник, в котором и был обнаружен пистолет для стрельбы резиновыми пулями и 16 патронов к нему.

Мужчину передали сотрудникам национальной полиции.