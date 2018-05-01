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В Одинцове найдено тело бывшего высокопоставленного чиновника
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В Одинцове найдено тело бывшего высокопоставленного чиновника 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Одинцово-ИНФО
Первого мая в своем доме в коттеджном посёлке «Лесные дали», что в Одинцовском районе Подмосковья, найден мертвым бывший руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев.
Его тело обнаружил помощник бывшего высокопоставленного чиновника. По предварительным данным, он был сильно пьян и упал с высоты, сообщает Life. Точные причины смерти сейчас пытаются установить эксперты-криминалисты.
С высокой должности Латышев был уволен главой региона в августе 2017 года.
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