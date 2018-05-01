Взял постельное бельё и ушёл: тюменская полиция разыскивает вора, обокравшего магазин

Сегодня, 1 мая, на улице Чернышевского в магазине «Чистый дом» была совершена кража. Неизвестный мужчина украл комплект постельного белья. Теперь полиция ищет вора и его возможных сообщников.