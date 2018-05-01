Взял постельное бельё и ушёл: тюменская полиция разыскивает вора, обокравшего магазин 

Сегодня, 1 мая, на улице Чернышевского в магазине «Чистый дом» была совершена кража. Неизвестный мужчина украл комплект постельного белья. Теперь полиция ищет вора и его возможных сообщников.
К несчастью воришки, всю попало в объектив камер видеонаблюдения, записи которых переданы сотрудникам полиции. — Кража совершена в 13:15. Мужчина, вероятно, работал не один. Сначала к нам зашла девушка, которая отвлекла продавца, а потом эти двое мужчин. Один из которых и вынес комплект белья, — рассказал 72.ru Вадим Жуков, начальник отдела снабжения магазина. Было ли преступление совершено группой лиц или мужчина действовал один, выяснят правоохранительные органы. Заявление по факту кражи передано в 8 отдел полиции. Сейчас полицейские занимаются поисками воров. Руководство магазина надеется, что по записям с видеокамер получится опознать злоумышленника.