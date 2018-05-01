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Нижегородка вонзила нож в грудь своему сожителю
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Нижегородка вонзила нож в грудь своему сожителю 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
44-летняя жительница Нижнего Новгорода задержана по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступление совершено30 апреля в одном из домов по улице Шорина. Во время совместного распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры женщина ударила ножом в грудь своего сожителя 1976 года рождения. Мужчина госпитализирован в больницу № 35.
Возбуждено уголовное дело.
Гражданка созналась в содеянном.
Ранее сообщалось, что женщина зарезала приревновавшего ее возлюбленного в Заволжье.
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