Нижегородка вонзила нож в грудь своему сожителю 

44-летняя жительница Нижнего Новгорода задержана по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступление совершено30 апреля в одном из домов по улице Шорина. Во время совместного распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры женщина ударила ножом в грудь своего сожителя 1976 года рождения. Мужчина госпитализирован в больницу № 35.
Возбуждено уголовное дело.
Гражданка созналась в содеянном.
Ранее сообщалось, что женщина зарезала приревновавшего ее возлюбленного в Заволжье.