Нижегородка вонзила нож в грудь своему сожителю

Преступление совершено30 апреля в одном из домов по улице Шорина. Во время совместного распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры женщина ударила ножом в грудь своего сожителя 1976 года рождения. Мужчина госпитализирован в больницу № 35.

Возбуждено уголовное дело.

Гражданка созналась в содеянном.