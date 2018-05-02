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Опубликовано видео нападения на вдохновителя Майдана
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Опубликовано видео нападения на вдохновителя Майдана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В сети появилось видео нападения на народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема. Ролик опубликован в фейсбуке.
На видео запечатлен момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной ссоры нанес ему несколько ударов по лицу. Также видно, что участники конфликта были в пространстве между тремя машинами, две из них перекрыли дорогу машине народного депутата.
Ранее сообщалось, что Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Он отметил, что находится в больнице с переломом челюсти. Позже выяснилось, что нападавшие оказались гражданами России.
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