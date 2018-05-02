Опубликовано видео нападения на вдохновителя Майдана

На видео запечатлен момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной ссоры нанес ему несколько ударов по лицу. Также видно, что участники конфликта были в пространстве между тремя машинами, две из них перекрыли дорогу машине народного депутата.