Напавшими на вдохновителя Майдана оказались россияне

Киевская прокуратура объявила подозрение четырем мужчинам, напавшим на нардепа Мустафу Найема , который известен как один из вдохновителей украинского Майдана. Об этом прокуратура сообщает в своем фейсбуке.

"Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство России и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один — гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — сообщили в прокуратуре.

Еще одному нападавшему подозрение объявлено заочно. По данным прокуратуры, он нанес украинскому депутату удар в лицо.

Ведомство также сообщает, что автомобиль Mercedes Gelandewagen, на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что Найем оказался в больнице после конфликта на дороге.