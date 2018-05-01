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Напавшими на вдохновителя Майдана оказались россияне
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Напавшими на вдохновителя Майдана оказались россияне 

Газета.Ru 57 минут назад
Киевская прокуратура объявила подозрение четырем мужчинам, напавшим на нардепа Мустафу Найема, который известен как один из вдохновителей украинского Майдана. Об этом прокуратура сообщает в своем фейсбуке.
"Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство России и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один — гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — сообщили в прокуратуре.
Еще одному нападавшему подозрение объявлено заочно. По данным прокуратуры, он нанес украинскому депутату удар в лицо.
Ведомство также сообщает, что автомобиль Mercedes Gelandewagen, на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что Найем оказался в больнице после конфликта на дороге.
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