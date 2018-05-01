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В орловской агрофирме украли четыре мешка семян рапса
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В орловской агрофирме украли четыре мешка семян рапса 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С заявлением о кражу в полицию обратился сотрудник агрофирмы, расположенной на территории Новодеревеньковского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Мужчина рассказал, что неизвестные похитили со склада несколько мешков семян. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе оперативно-профилактической операции сотрудники полиции остановили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые мероприятия. При досмотре в транспортном средстве было обнаружено 4 мешка семян, похищенного с агрофирмы рапса.
К краже оказались причастны трое жителей райцентра. Подозреваемый признали свою вину. Похищенное изъято. Сотрудники полиции также установили, что один из них причастен к краже удобрений и протравителей семян со складской территории этой же фирмы. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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