Убийца из Кировска отправится в колонию на восемь лет

Ленобласти Кировский городской суд приговорил убийцу к восьми годам колонии и штрафу. Мужчина заколол своего собутыльника, завернул тело в покрывало и вывез на свалку. Об этом сообщает пресс-служба Следкома

57-летний мужчина в Кировске поссорился в ходе застолья со своим 60-летним собутыльником и убил его, ударив ножом около десяти раз в шею, грудь и голову. Желая скрыть преступление, обвиняемый завернул тело убитого в покрывало и вместе с личными вещами своей жертвы вывез на свалку мусора, где его и нашли.