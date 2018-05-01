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Убийца из Кировска отправится в колонию на восемь лет
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Убийца из Кировска отправится в колонию на восемь лет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Кировский городской суд приговорил убийцу к восьми годам колонии и штрафу. Мужчина заколол своего собутыльника, завернул тело в покрывало и вывез на свалку. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти
57-летний мужчина в Кировске поссорился в ходе застолья со своим 60-летним собутыльником и убил его, ударив ножом около десяти раз в шею, грудь и голову. Желая скрыть преступление, обвиняемый завернул тело убитого в покрывало и вместе с личными вещами своей жертвы вывез на свалку мусора, где его и нашли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взысканию с него в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей.
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