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Mercedes стоимостью более 3 млн руб украли в центре Москвы
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Mercedes стоимостью более 3 млн руб украли в центре Москвы 

РИАМО 54 минуты назад
Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz Е 200 стоимостью порядка 3 миллионов рублей от дома в центре столицы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 29 апреля в 23:58 от гендиректора ИП поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, проспект Мира, дом 30, строение 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 22:00 до 23:50 29 апреля неизвестный от дома по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz Е 200, принадлежащего заявительнице», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 3,16 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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