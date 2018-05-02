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Петербуржца, пришедшего на Первомай с флагом Великобритании, приговорили к штрафу в 11 тысяч рублей
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Петербуржца, пришедшего на Первомай с флагом Великобритании, приговорили к штрафу в 11 тысяч рублей 

Newsru.com 49 минут назад
Фото: Newsru.com
Суд Петербурга вынес приговор в отношении активиста Вадима Чарушева,
задержанного
накануне на первомайском шествии за пронос флага Великобритании. Его приговорили к штрафу в размере 11 тысяч рублей.
Расценку на международную символику в День трудящихся определил Петроградский суд, сообщает
"Фонтанка.ru". Он признал активиста виновным в нарушении статьи 20.2 КоАП о несоблюдении правил демонстрации.
За само нарушение суд выписал Чарушеву 10 тысяч рублей. Еще в одну тысячу судья оценил отказ подсудимого подчиниться требованиям полиции и свернуть полотнище (статья 19.3 КоАП).
Демонстрации, посвященные 1 Мая, прошли в Петербурге накануне. Издание напоминает, что всего за символику иностранных государств на Первомае в Петербурге были задержаны 10 человек.
"ОВД-Инфо" приводило имена задержанных: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мунжи, Наталья Вознесенская, Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен, Татьяна Бабурина.
Дела остальных рассмотрят позже.
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