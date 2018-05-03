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В МВД Ставрополья сообщили, что жизнь раненных сотрудников полиции вне опасности
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В МВД Ставрополья сообщили, что жизнь раненных сотрудников полиции вне опасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерний Ставрополь
СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции, получившие ножевые ранения во время нападения мужчины в Нефтекумском районе Ставрополья, получают необходимую медицинскую помощь, их жизнь находится вне опасности, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе краевого управления МВД.
"В настоящее время состояние сотрудников не вызывает опасений за их жизнь. Они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, происшествие случилось во вторник 1 мая в городе Нефтекумске. Мужчина с ножом напал на сотрудника угрозыска и попытался скрыться. Во время задержания был ранен также сотрудник патрульно-постовой службы. Полицейские применили табельное оружие, нападавший получил ранения, от которых скончался в медицинском учреждении.
После происшествия в социальных сетях и региональных СМИ появилась информация, что нападавший готовился к совершению теракта на Ставрополье. «Данная информация является ложной. Стоит отметить, что в действительности следственные органы … не располагают сведениями о том, что мужчина, посягнувший на жизни полицейских, намеревался совершать террористические акты», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по краю.
По факту происшествия возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
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