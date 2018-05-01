Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудников МВД на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ , 1 мая. / ТАСС /. Мужчина ранил ножом двоих сотрудников полиции Нефтекумском районе Ставрополья . Полицейские применили табельное оружие, нападавший скончался в больнице от полученных ранений, проводится проверка, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Сегодня утром на одной из улиц города Нефтекумска неизвестный с ножом напал на сотрудника уголовного розыска районного отдела полиции, после чего попытался скрыться. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно— постовой службы. При задержании гражданин оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских", — говорится в сообщении.

Александр Олдак. Сотрудники полиции применили табельное оружие, ранив нападавшего, впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Двое полицейских госпитализированы с ножевыми ранениями. В обстоятельствах произошедшего разбирается рабочая группа, которую возглавил начальник краевого ГУ МВД России