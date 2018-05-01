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Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудников МВД на Ставрополье
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Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудников МВД на Ставрополье 

ТАСС 23 минуты назад
СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Мужчина ранил ножом двоих сотрудников полиции в Нефтекумском районе Ставрополья. Полицейские применили табельное оружие, нападавший скончался в больнице от полученных ранений, проводится проверка, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
"Сегодня утром на одной из улиц города Нефтекумска неизвестный с ножом напал на сотрудника уголовного розыска районного отдела полиции, после чего попытался скрыться. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно— постовой службы. При задержании гражданин оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции применили табельное оружие, ранив нападавшего, впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Двое полицейских госпитализированы с ножевыми ранениями. В обстоятельствах произошедшего разбирается рабочая группа, которую возглавил начальник краевого ГУ МВД России Александр Олдак.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по краю.
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