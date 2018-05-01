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На Ставрополье мужчина с ножом ранил двоих полицейских
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На Ставрополье мужчина с ножом ранил двоих полицейских 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Двое полицейских на Ставрополье госпитализированы в результате нападения мужчины с ножом, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, сегодня днем на одной из улиц в городе Нефтекумске мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска ОВД по Нефтекумскому району, после чего попытался скрыться. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники патрульно-постовой службы. При задержании мужчина оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских, после чего сотрудник полиции его ранил находившимся при нем оружием", — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина был доставлен в больницу, где от полученного ранения скончался. «Полицейские также госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконный оборот оружия».
В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осмотр места происшествия, уточнили в ведомстве.
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