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В центре Петербурга расстреляли мужчину
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В центре Петербурга мужчину расстреляли из пистолета 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге задержан мужчина, который днём в понедельник в центре города расстрелял из пистолета своего оппонента, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.
По данным СК, вечером 30 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в арке одного из домов по улице Ломоносова, в ходе внезапно возникшего конфликта произвел не менее четыре выстрелов из пистолета в мужчину 1986 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками городского управления СК РФ задержан мужчина 1972 года рождения.
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
По данным интернет-газеты "Фонтанка.ру", убитый и задержанный являются членами этнической преступной группировки, которая обложила денежными поборами торговцев овощами в Петербурге.
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