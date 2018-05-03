В центре Петербурга расстреляли мужчину

В центре Петербурга мужчину расстреляли из пистолета

Петербурге задержан мужчина, который днём в понедельник в центре города расстрелял из пистолета своего оппонента, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ

По данным СК, вечером 30 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в арке одного из домов по улице Ломоносова, в ходе внезапно возникшего конфликта произвел не менее четыре выстрелов из пистолета в мужчину 1986 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данным интернет-газеты "Фонтанка.ру", убитый и задержанный являются членами этнической преступной группировки, которая обложила денежными поборами торговцев овощами в Петербурге.