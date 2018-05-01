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В Петербурге недовольный клиент угрожал пистолетом сотрудникам салона связи
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В Петербурге недовольный клиент угрожал пистолетом сотрудникам салона связи 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Полицейские задержали петербуржца, который угрожал травматическим пистолетом менеджеру салона сотовой связи, требуя пересмотра кредитного договора, сообщили в региональном ГУ МВД.
20-лений менеджер салона связи, который находится в одном из торгово-развлекательных комплексов Приморского района, обратился в полицию 30 апреля. Он сообщил, что нетрезвый посетитель салона, угрожая травматическим пистолетом персоналу, потребовал изменить условий кредитного договора, на основании которого был куплен мобильный телефон.
Полицейские в результате оперативно-розыскнызх мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
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