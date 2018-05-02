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Неизвестный угнал Mercedes за 3 млн на проспекте Мира в Москве
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Неизвестный угнал Mercedes за 3 млн на проспекте Мира в Москве 

ИД «Собеседник» 8 часов назад
В Мещанском районе столицы неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz E 200 стоимостью более 3 млн рублей.
Об этом в среду, 2 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице. Уточняется, что 40-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что его машину украли с проспекта Мира в Мещанском районе ЦАО Москвы.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный от дома по указанному адресу совершил кражу автомобиля марки Mercedes-Benz E 200, принадлежащего заявителю. Материальный ущерб составил около 3,16 млн рублей», — заявили в полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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