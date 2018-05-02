Неизвестный угнал Mercedes за 3 млн на проспекте Мира в Москве

В Мещанском районе столицы неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz E 200 стоимостью более 3 млн рублей. Об этом в среду, 2 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице. Уточняется, что 40-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что его машину украли с проспекта Мира в Мещанском районе ЦАО Москвы «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный от дома по указанному адресу совершил кражу автомобиля марки Mercedes-Benz E 200, принадлежащего заявителю. Материальный ущерб составил около 3,16 млн рублей», — заявили в полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.