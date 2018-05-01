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В Челябинской области мигранты незаконно трудились в теплицах
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В Челябинской области мигранты незаконно трудились в теплицах 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Чебаркульском районе полицейские пресекли факты незаконного использования труда иностранных работников в тепличном хозяйстве. В результате проведенного полицией рейда были выявлены 7 иностранных граждан, которые трудились в тепличном хозяйстве незаконно. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 14 000 рублей.
«Полицейские проводят работу, по привлечению работодателя к административной ответственности за незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Также, решается вопрос о привлечении собственника земельного участка к административной ответственности по факту порчи земель (8.6 КоАП РФ) и невыполнении обязанностей по рекультивации земель (8.7 КоАП РФ).
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
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