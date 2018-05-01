Задержан нападавший на школьниц в Щербинках

27 апреля в полдень неизвестный напал на двух маленьких школьниц. По сообщениям очевидцев мужчина схватил одну девочку за шею, а вторую за руки. Одна отбилась и успела отбежать, стала звонить, чтобы вызвать помощь. Всё это заметила женщина, которая стала кричать и тем самым спугнула мужчину. Нападавший сбежал.

Наталия Мизинова, к которой прибежала одна из пострадавших девочек, сообщила, что мужчину поймали. Сотрудники полиции начали прочёсывать местность с собаками и им удалось оперативно разыскать его. Им оказался бомж.

Чуть позже выяснились новые сведения. Нападавший оказался бывшим заключённым, который недавно вышел из тюрьмы. Сидел за убийство.

В день нападения с самого утра стала известна и другая ужасная новость. Мы делали репортаж из Осинок, где нашли обгоревшие тела детей.