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Задержан нападавший на школьниц в Щербинках
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Задержан нападавший на школьниц в Щербинках 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
27 апреля в полдень неизвестный напал на двух маленьких школьниц. По сообщениям очевидцев мужчина схватил одну девочку за шею, а вторую за руки. Одна отбилась и успела отбежать, стала звонить, чтобы вызвать помощь. Всё это заметила женщина, которая стала кричать и тем самым спугнула мужчину. Нападавший сбежал.
Наталия Мизинова, к которой прибежала одна из пострадавших девочек, сообщила, что мужчину поймали. Сотрудники полиции начали прочёсывать местность с собаками и им удалось оперативно разыскать его. Им оказался бомж.
Чуть позже выяснились новые сведения. Нападавший оказался бывшим заключённым, который недавно вышел из тюрьмы. Сидел за убийство.
В день нападения с самого утра стала известна и другая ужасная новость. Мы делали репортаж из Осинок, где нашли обгоревшие тела детей.
nn.ru: последние новости
Пострадавшим присудили по 3 тысячи рублей за пытки в нижегородской полиции Мужчина застрелил свою бывшую подругу из двустволки и свел счеты с жизнью Детей, чьи обгоревшие тела нашли в Осинках, убила родная мать
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