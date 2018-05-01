Toyota Land Cruiser стоимостью 5,3 млн руб украли с парковки ТЦ в Москве

Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5,3 миллиона рублей с парковки торгового центра в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 30 апреля в 00:41 на службу «02» поступило сообщение от управляющей ИП о краже автомобиля по адресу: Москва, Ходынский бульвар, дом 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 29 апреля до 00:20 30 апреля неизвестный с парковки ТЦ по указанному адресу совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащей заявительнице», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 5,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».