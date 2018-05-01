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Следователи предъявили обвинение мужчине, убившему знакомого на территории Новой Москвы
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Следователи предъявили обвинение мужчине, убившему знакомого на территории Новой Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По версии Следственного комитета, преступление произошло в строительном вагончике, расположенном вблизи улицы Троицкая в поселке Остафьево Рязановского поселения.
Столичные следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве, которое было совершено в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО).
— Вечером 29 апреля 2018 года в строительном вагончике, расположенном вблизи улицы Троицкая в поселке Остафьево Рязановского поселения в городе Москве, между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
Согласно версии следствия, во время ссоры обвиняемый нанес своему знакомому 1991 года рождения не менее удара в область шеи. В результате он скончался на месте. Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину.
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