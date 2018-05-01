Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве

Во время первомайского шествия на Красной площади в центре Москвы задержали 25 активистов.

Об этом во вторник, 1 мая, РБК рассказали задержанные активисты Катрин Ненашева и Михаил Леви, а также очевидец Наталия Буданцева. По их словам, полицейские задержали 25 человек, который шли на первомайской демонстрации с плакатами, призывающими информировать общество о психических проблемах.

«Сказали [полицейские], это шествие не для нас сегодня», — сказала Катрин Ненашева. По ее словам, задержанных разделили на две группы и повезли в отделы ОВД Таганский и Басманный.

Наталия Буданцева опубликовала в своем профиле на видеохостинге Vimeo видео, на котором запечатлено, как полицейские задерживают активистов. На записи можно увидеть, что полицейские подходят к группе людей, отбирают у них плакаты и уводят активистов.