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Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве
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Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Во время первомайского шествия на Красной площади в центре Москвы задержали 25 активистов.
Об этом во вторник, 1 мая, РБК рассказали задержанные активисты Катрин Ненашева и Михаил Леви, а также очевидец Наталия Буданцева. По их словам, полицейские задержали 25 человек, который шли на первомайской демонстрации с плакатами, призывающими информировать общество о психических проблемах.
«Сказали [полицейские], это шествие не для нас сегодня», — сказала Катрин Ненашева. По ее словам, задержанных разделили на две группы и повезли в отделы ОВД Таганский и Басманный.
Наталия Буданцева опубликовала в своем профиле на видеохостинге Vimeo видео, на котором запечатлено, как полицейские задерживают активистов. На записи можно увидеть, что полицейские подходят к группе людей, отбирают у них плакаты и уводят активистов.
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