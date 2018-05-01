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Помешал съесть собаку: орловец проведёт в колонии три года
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Помешал съесть собаку: орловец проведёт в колонии три года 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области суд оставил без изменения приговор в отношении жителя города Ливны, избившего пенсионера.
Раннее ливенский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни и приговорил к 3 годам колонии общего режима.
В ходе следствия было установлено, что компания мужчина в беседке одного из дворов в Ливнах распивала спиртное. К ним подошла собака. Обвиняемый привязал её к беседке верёвкой и заявил, что позже убьёт и съест животное.
Пенсионер, находившийся в беседке, вступился за пса. Рассвирепев, подсудимый ударил защитника собаки кулаком и повалив, стал избивать ногами. Пожилой мужчина потерял сознание. В себя он пришёл только в больнице.
Суд Орловской области, рассмотрев апелляцию, признал решение районного суда законным и оставил приговор без изменения.
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