Помешал съесть собаку: орловец проведёт в колонии три года

Орловской области суд оставил без изменения приговор в отношении жителя города Ливны, избившего пенсионера.

Раннее ливенский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни и приговорил к 3 годам колонии общего режима

В ходе следствия было установлено, что компания мужчина в беседке одного из дворов в Ливнах распивала спиртное. К ним подошла собака. Обвиняемый привязал её к беседке верёвкой и заявил, что позже убьёт и съест животное.

Пенсионер, находившийся в беседке, вступился за пса. Рассвирепев, подсудимый ударил защитника собаки кулаком и повалив, стал избивать ногами. Пожилой мужчина потерял сознание. В себя он пришёл только в больнице.

Суд Орловской области, рассмотрев апелляцию, признал решение районного суда законным и оставил приговор без изменения.