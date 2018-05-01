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Жительница Безенчука за 500 руб. фиктивно прописала у себя иностранца
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Жительница Безенчука за 500 руб. фиктивно прописала у себя иностранца 

Волга Ньюс 19 минут назад
По данным полицейских, к 61-летней местной жительнице обратилась соседка, которая попросила зарегистрировать на своей жилплощади ее зятя — гражданина республики Таджикистан, предложив за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Пенсионерка согласилась, но без намерения предоставить ему помещение для дальнейшего проживания, так как сама проживает совместно с дочерью, зятем и внуком. А иностранец, как установили правоохранители, фактически проживает в Самаре.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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