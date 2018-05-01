Житель Воронежской области срубил 20 деревьев, освобождая проезд к полю

В Верхнемамонском районе полицейские задержали фермера, который срубил пять берез и 15 деревьев ясеня, сообщила пресс-служба регионального МВД

Инцидент случился в селе Гороховка. Местный житель днем незаконно срубил в лесу 20 деревьев. После этого спиленные деревья мужчина оставил на месте, аккуратно сложив.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний местный фермер. Он объяснил, что хотел обеспечить удобный проезд для сельскохозяйственной техники к своему полю.

Полицейские оценили ущерб, нанесенный поселению, в 50 тыс. рублей. В отношении фермера возбудили уголовное дело по статье: «Незаконная рубка лесных насаждений».