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Житель Воронежской области срубил 20 деревьев, освобождая проезд к полю
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Житель Воронежской области срубил 20 деревьев, освобождая проезд к полю 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
В Верхнемамонском районе полицейские задержали фермера, который срубил пять берез и 15 деревьев ясеня, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Инцидент случился в селе Гороховка. Местный житель днем незаконно срубил в лесу 20 деревьев. После этого спиленные деревья мужчина оставил на месте, аккуратно сложив.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний местный фермер. Он объяснил, что хотел обеспечить удобный проезд для сельскохозяйственной техники к своему полю.
Полицейские оценили ущерб, нанесенный поселению, в 50 тыс. рублей. В отношении фермера возбудили уголовное дело по статье: «Незаконная рубка лесных насаждений».
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