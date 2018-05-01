В Орле мужчина похитил ради выкупа паспорт

Полиция установила личность злоумышленника, который в публичном месте присвоил чужие документы. Позже он пришел в дом жертвы, чтобы попросить вознаграждение за якобы случайно обнаруженную папку.

Женщина пришла в одну из организаций для проведения оплаты. В процессе ожидания очереди она забыла про папку с документами и оставила ее на столе. При проведении операции у женщины запросили паспорт. Клиентка вернулась к месту, где оставила папку, и не обнаружила ее. Женщина обращалась к посетителям и работникам организации, однако никто не видел ее документы.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. На них оказался запечатлен мужчина, забравший папку. Через некоторое время женщине позвонила соседка и сообщила, что приходил незнакомец. Мужчина сообщил, что нашел документы и готов их вернуть за вознаграждение.

Злоумышленника задержали в момент передачи. Им оказался 56-летний житель Орла, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчина признался, что таким образом хотел подзаработать. Его действия квалифицировали по статье 325 УК РФ (похищение паспорта или иного важного документа). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ на 360 часов, исправработ до года, ареста до трех месяцев.