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В Орле мужчина похитил ради выкупа паспорт
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В Орле мужчина похитил ради выкупа паспорт 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Полиция установила личность злоумышленника, который в публичном месте присвоил чужие документы. Позже он пришел в дом жертвы, чтобы попросить вознаграждение за якобы случайно обнаруженную папку.
Женщина пришла в одну из организаций для проведения оплаты. В процессе ожидания очереди она забыла про папку с документами и оставила ее на столе. При проведении операции у женщины запросили паспорт. Клиентка вернулась к месту, где оставила папку, и не обнаружила ее. Женщина обращалась к посетителям и работникам организации, однако никто не видел ее документы.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. На них оказался запечатлен мужчина, забравший папку. Через некоторое время женщине позвонила соседка и сообщила, что приходил незнакомец. Мужчина сообщил, что нашел документы и готов их вернуть за вознаграждение.
Злоумышленника задержали в момент передачи. Им оказался 56-летний житель Орла, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчина признался, что таким образом хотел подзаработать. Его действия квалифицировали по статье 325 УК РФ (похищение паспорта или иного важного документа). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ на 360 часов, исправработ до года, ареста до трех месяцев.
Сообщение В Орле мужчина похитил ради выкупа паспорт появились сначала на РИА 57.
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