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В Латвии возбудили дело из-за протеста против перевода школ на латышский язык обучения
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В Латвии возбудили дело из-за протеста против перевода школ на латышский язык обучения 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступали против перевода образования в школах на латышский язык обучения. Об этом сообщает Mixnews.
Отмечается, что мероприятие было организовано партией «Русский союз Латвии» 31 марта.
Уголовное дело по статье о «преступлении против государства» было возбуждено 18 апреля.
Портал утверждает, что в рамках расследование полиция также оценит шествие в Риге 1 мая, в организации которого также участвовали представители партии.
1 мая в Риге прошло шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В шествии приняли участие несколько тысяч человек.
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