В Латвии возбудили дело из-за протеста против перевода школ на латышский язык обучения

Латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступали против перевода образования в школах на латышский язык обучения. Об этом сообщает Mixnews.

Отмечается, что мероприятие было организовано партией «Русский союз Латвии» 31 марта.

Уголовное дело по статье о «преступлении против государства» было возбуждено 18 апреля.

Портал утверждает, что в рамках расследование полиция также оценит шествие в Риге 1 мая, в организации которого также участвовали представители партии.