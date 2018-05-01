Любовь к алкоголю обошлась батайчанину в 140 тысяч рублей

Житель Батайска стал жертвой воришки, которым оказался его собственный знакомый. Приятель украл у горожанина 140 тысяч рублей и даже успел их потратить, но в итоге был выведен на чистую воду сотрудниками полиции. — Потерпевший выпивал с товарищем в кафе и, когда пришло время оплачивать чек, рассчитался с официантом банковской картой. Собутыльник запомнил пароль и, дождавшись пока приятель опьянеет еще сильнее, незаметно вытащил из его кармана карточку и побежал к банкомату. Там он снял 140 тысяч рублей и скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области

Сотрудникам уголовного розыска потребовалось почти два месяца, чтобы задержать 45-летнего воришку, который, кстати, был ранее судим за аналогичное преступление. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — злоумышленник может сесть в тюрьму на несколько лет.