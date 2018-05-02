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В Иркутске полицейские в кратчайшие сроки раскрыли кражу из дома, хозяин которого забыл закрыть входную дверь
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В Иркутске полицейские в кратчайшие сроки раскрыли кражу из дома, хозяин которого забыл закрыть входную дверь 

Хот 51 минуту назад
Фото: Хот
Сотрудники уголовного розыска отдела
полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по  горячим следам задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи.
30 апреля в дежурную часть полиции
обратился 31-летний местный житель. Он заявил, что в ночное время с 29  на 30 апреля неизвестный преступник проник в его дом. Среди украденного
оказались ключи от автомобиля Honda Accord, дорогостоящий смартфон и  иное имущество. Полицейские установили, что потерпевший оставил входные
двери открытыми.
Оперативники провели комплекс
мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого.
Вскоре сыщики вышли на след предполагаемого вора. Им оказался 27-летний
ангарчанин. По сведениям полиции, он освободился из мест лишения свободы
два месяца назад. Был судим за нарушение неприкосновенности жилища,
кражу и угон.
В ходе неотложных следственных действий в  квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенное
имущество, которое впоследствии будет возвращено потерпевшему.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража,
совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкцией статьи
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5  лет.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.
Полиция рекомендует придерживаться ряда
несложных правил для того, чтобы защитить свое жилище от незаконного
проникновения злоумышленников:
— не оставляйте открытыми форточки, окна,
балконные и особенно входные двери, даже если надо отлучиться из дома
на непродолжительное время. Старайтесь закрывать входную дверь сразу же  после того, как вошли в жилище;
— предусмотрите возможность оборудования своего жилища охранной сигнализацией;
— не оставляйте ключи от дома или квартиры под ковриком, в почтовом ящике и любых других условных местах;
— попросите соседей, с которыми у вас  доверительные отношения, обращать внимание на целостность дверей вашей
квартиры, оставьте им свои контактные телефоны;
— по возможности установите на площадке общую металлическую или решетчатую дверь;
— постарайтесь договориться с жильцами
дома и оборудовать подъезд камерами наблюдения или предусмотрите
возможность организации наблюдения за собственным жилищем в режиме
реального времени при помощи установки таковых систем.
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