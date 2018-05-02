В Иркутске полицейские в кратчайшие сроки раскрыли кражу из дома, хозяин которого забыл закрыть входную дверь

Сотрудники уголовного розыска отдела

полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по горячим следам задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи.

30 апреля в дежурную часть полиции

обратился 31-летний местный житель. Он заявил, что в ночное время с 29 на 30 апреля неизвестный преступник проник в его дом. Среди украденного

оказались ключи от автомобиля Honda Accord, дорогостоящий смартфон и иное имущество. Полицейские установили, что потерпевший оставил входные

двери открытыми.

Оперативники провели комплекс

мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого.

Вскоре сыщики вышли на след предполагаемого вора. Им оказался 27-летний

ангарчанин. По сведениям полиции, он освободился из мест лишения свободы

два месяца назад. Был судим за нарушение неприкосновенности жилища,

кражу и угон.

В ходе неотложных следственных действий в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенное

имущество, которое впоследствии будет возвращено потерпевшему.

По данному факту следственными органами

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража,

совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкцией статьи

предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.

Полиция рекомендует придерживаться ряда

несложных правил для того, чтобы защитить свое жилище от незаконного

проникновения злоумышленников:

— не оставляйте открытыми форточки, окна,

балконные и особенно входные двери, даже если надо отлучиться из дома

на непродолжительное время. Старайтесь закрывать входную дверь сразу же после того, как вошли в жилище;

— предусмотрите возможность оборудования своего жилища охранной сигнализацией;

— не оставляйте ключи от дома или квартиры под ковриком, в почтовом ящике и любых других условных местах;

— попросите соседей, с которыми у вас доверительные отношения, обращать внимание на целостность дверей вашей

квартиры, оставьте им свои контактные телефоны;

— по возможности установите на площадке общую металлическую или решетчатую дверь;

— постарайтесь договориться с жильцами

дома и оборудовать подъезд камерами наблюдения или предусмотрите

возможность организации наблюдения за собственным жилищем в режиме

реального времени при помощи установки таковых систем.