Семейные узы: в Саках зять украл у тещи золотые украшения

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 мая — РИА Новости Крым . Правоохранители в Саках задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений из золота из квартиры своей тещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Как указывается в сообщении, 46-летняя местная жительница обратилась в полицию по факту пропажи браслета и трех золотых колец. Женщина подозревала в воровстве своего неоднократно судимого зятя.

"В ходе проведенной сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проверки были опрошены потерпевшая, соседи, ее дочь и зять. Полицейские провели осмотр места происшествия, отработали на причастность к краже тех, кто имел доступ в квартиру заявительницы. Предпринятые меры розыска позволили собрать участковым доказательства, подтверждающие версию потерпевшей о причастности к преступлению ее зятя", — говорится в сообщении силовиков.

Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. По его словам, все украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Против него возбуждено угловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Крымчанину грозит крупный штраф или лишение свободы до пяти лет.