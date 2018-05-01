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Семейные узы: в Саках зять украл у тещи золотые украшения
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Семейные узы: в Саках зять украл у тещи золотые украшения 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Правоохранители в Саках задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений из золота из квартиры своей тещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Как указывается в сообщении, 46-летняя местная жительница обратилась в полицию по факту пропажи браслета и трех золотых колец. Женщина подозревала в воровстве своего неоднократно судимого зятя.
"В ходе проведенной сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проверки были опрошены потерпевшая, соседи, ее дочь и зять. Полицейские провели осмотр места происшествия, отработали на причастность к краже тех, кто имел доступ в квартиру заявительницы. Предпринятые меры розыска позволили собрать участковым доказательства, подтверждающие версию потерпевшей о причастности к преступлению ее зятя", — говорится в сообщении силовиков.
Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. По его словам, все украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Против него возбуждено угловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Крымчанину грозит крупный штраф или лишение свободы до пяти лет.
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