Житель Кировского района обворовал минераловодский автосервис 

Мужчина, укравший из автосервиса 50 тысяч рублей, оказался ранее неоднократно судимым жителем Кировского района, сообщили STAV.AIF.RU в отделе МВД России по Минераловодскому городскому округу.
Кража денег на шиномонтажной станции произошла ночью.
Когда в полицию с заявлением о похищении денег обратился владелец одного из автосервисов, сотрудники отдела допросили возможных свидетелей и изучили записи видеокамер.
Полицейским удалось установить личность вора и его местонахождение. 49-летнего жителя Кировского района задержали и доставили в ОВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».