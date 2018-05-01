Житель Кировского района обворовал минераловодский автосервис

Мужчина, укравший из автосервиса 50 тысяч рублей, оказался ранее неоднократно судимым жителем Кировского района, сообщили STAV.AIF.RU в отделе МВД России по Минераловодскому городскому округу.

Кража денег на шиномонтажной станции произошла ночью.

Когда в полицию с заявлением о похищении денег обратился владелец одного из автосервисов, сотрудники отдела допросили возможных свидетелей и изучили записи видеокамер.

Полицейским удалось установить личность вора и его местонахождение. 49-летнего жителя Кировского района задержали и доставили в ОВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».