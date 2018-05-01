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Житель Кировского района обворовал минераловодский автосервис
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Житель Кировского района обворовал минераловодский автосервис 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина, укравший из автосервиса 50 тысяч рублей, оказался ранее неоднократно судимым жителем Кировского района, сообщили STAV.AIF.RU в отделе МВД России по Минераловодскому городскому округу.
Кража денег на шиномонтажной станции произошла ночью.
Когда в полицию с заявлением о похищении денег обратился владелец одного из автосервисов, сотрудники отдела допросили возможных свидетелей и изучили записи видеокамер.
Полицейским удалось установить личность вора и его местонахождение. 49-летнего жителя Кировского района задержали и доставили в ОВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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