Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого в новой Москве

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.

По версии следствия, вечером 29 апреля в строительном вагончике, расположенном вблизи улицы Троицкая в поселке Остафьево Рязановского поселения в Москве, между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, уточнила она.

По ее словам, в ходе ссоры обвиняемый нанес своему знакомому 1991 года рождения не менее одного удара ножом в область шеи, причинив потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего колото-резанного ранения шеи, от которого он скончался на месте.

«В ходе допроса мужчина признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — подчеркнула Иванова.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, заключила она.