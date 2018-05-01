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Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого в новой Москве
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Мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Следователи предъявили обвинение 58-летнему мужчине, он подозревается в убийстве своего знакомого в новой Москве, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.
По версии следствия, вечером 29 апреля в строительном вагончике, расположенном вблизи улицы Троицкая в поселке Остафьево Рязановского поселения в Москве, между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, уточнила она.
По ее словам, в ходе ссоры обвиняемый нанес своему знакомому 1991 года рождения не менее одного удара ножом в область шеи, причинив потерпевшему телесное повреждение в виде проникающего колото-резанного ранения шеи, от которого он скончался на месте.
«В ходе допроса мужчина признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — подчеркнула Иванова.
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, заключила она.
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