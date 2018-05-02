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15-летнему школьнику предъявили обвинение в убийстве
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В Москве 15-летнему школьнику предъявили обвинение в убийстве 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку в убийстве девушки в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Задержанному в Москве по подозрению в нападении на девушку 15-летнему подростку сегодня предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сообщили в СК.
В четверг, 3 мая, следователи планируют выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резаные ранения 22-летней девушке, которая скончалась на месте. Подростка удалось оперативно установить и задержать, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения. На опубликованных записях с камер видно, как молодой парень бежит за жертвой.
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