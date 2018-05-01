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Под Пензой местный криминалитет и подросток попались на серии автомобильных краж
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Под Пензой местный криминалитет и подросток попались на серии автомобильных краж 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Пензенские полицейские завели уголовное дело по фактам нескольких краж из автомобилей, зафиксированных в Бессоновском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в местное отделение полиции с заявлением пришел 27-летний автомобилист. Он пожаловался, что в селе Лопуховка ночью неизвестные залезли в легковушку ВАЗ-2109, припаркованную возле дома, и украли автомагнитолу и флеш-накопитель.
Через какое-то время полицейским пришло сообщение об аналогичном преступлении в том же селе: из иномарки «Рено Клио» вытащили аккумулятор.
«Правоохранители установили причастность к совершению преступления двоих местных жителей: один из них — несовершеннолетний, второй — в возрасте 20 лет, уже имевший проблемы с законом. Они признались в преступлении. По фактам краж возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.
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