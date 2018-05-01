Под Пензой местный криминалитет и подросток попались на серии автомобильных краж

Пензенские полицейские завели уголовное дело по фактам нескольких краж из автомобилей, зафиксированных в Бессоновском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в местное отделение полиции с заявлением пришел 27-летний автомобилист. Он пожаловался, что в селе Лопуховка ночью неизвестные залезли в легковушку ВАЗ-2109, припаркованную возле дома, и украли автомагнитолу и флеш-накопитель.

Через какое-то время полицейским пришло сообщение об аналогичном преступлении в том же селе: из иномарки «Рено Клио» вытащили аккумулятор.

«Правоохранители установили причастность к совершению преступления двоих местных жителей: один из них — несовершеннолетний, второй — в возрасте 20 лет, уже имевший проблемы с законом. Они признались в преступлении. По фактам краж возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.