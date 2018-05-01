В Азербайджане пограничники задержали пять человек 

БАКУ, 1 мая — РИА Новости. Пограничники Азербайджана задержали пятерых иностранцев при попытке незаконно перейти госграницу в сторону Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана пресекли попытку незаконного пересечения пятью иностранцами государственной границы. Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе». На служебной территории пограничной заставы близ села Билясувар в Билясуварском районе пограничники пограннаряда «Пуску» обнаружили пятерых неизвестных, приближающихся к инженерному заграждению на границе. Данные лица были задержаны пограничным нарядом при попытке перейти заграждение", — сообщили в ведомстве.
В ходе расследования выяснилось, что попытку нарушить госграницу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран предприняли граждане Шри-Ланки.
"В отношении задержанных осуществляются необходимые следственные мероприятия", — говорится в сообщении.