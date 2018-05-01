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Житель Стерлитамака похитил у друга пылесос и чучело белки
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Житель Стерлитамака похитил у друга пылесос и чучело белки 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Пропажи хватилась жительница Стерлитамака. Она рассказала, что из ее дома на улице Элеваторной пропали пылесос, электродрель и чучело белки. Полицейские установили, что, скорее всего, кража — дело рук приятеля сына дамы: накануне гражданки не было дома, и отпрыск выпивал с товарищем.
Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 32-летний местный житель, который и ранее имел проблемы с законом. Он рассказал, что пропустил с сыном хозяйки по стаканчику и уснул в летнем доме. Посреди ночи его разбудил голод. Но вместо колбасы в холодильнике оказались ключи от дома.
— Похищенное он за бесценок продал работникам автосервиса по соседству, а чучело потерял, — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Все похищенное изъяли и в ближайшее время возвратят хозяйке. Грабитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Сейчас он под арестом.
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