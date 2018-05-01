В Саратовской области охранника задержали из-за стрельбы по дому соседа

По данным главка, 71-летний житель поселка Татищево сообщил, что его 49-летний сосед, охранник одной из частных организаций в понедельник днем обстрелял его дом.

"Во дворе его (заявителя) дома сосед… в ходе ссоры произвел один выстрел в стену дома из своего одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Пострадавших нет… Гражданин задержан, ружье изъято. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.