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В Саратовской области охранника задержали из-за стрельбы по дому соседа
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В Саратовской области охранника задержали из-за стрельбы по дому соседа 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 1 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские в Саратовской области задержали местного охранника, который подозревается в том, что в ходе ссоры обстрелял из ружья дом соседа, сообщила во вторник пресс-служба областного главка МВД.
По данным главка, 71-летний житель поселка Татищево сообщил, что его 49-летний сосед, охранник одной из частных организаций в понедельник днем обстрелял его дом.
"Во дворе его (заявителя) дома сосед… в ходе ссоры произвел один выстрел в стену дома из своего одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Пострадавших нет… Гражданин задержан, ружье изъято. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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