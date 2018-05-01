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В многоэтажке взорвался газ
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В многоэтажке взорвался газ 

News.ru 55 минут назад
В Следственном комитете (СК) по Свердловской области сообщили, что хлопок газа в девятиэтажном доме привёл к пожару. В результате инцидента пострадали семь человек.
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