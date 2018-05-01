В Тольятти мужчина пострадал от рук бывшего соседа

В ходе осмотра места происшествия, установления обстоятельств и опроса возможных очевидцев случившегося, сотрудники уголовного розыска получили сведения о том, что потерпевший распивал алкоголь со своим бывшим соседом, которого встретил случайно. Дальнейшая отработка сведений позволила установить местонахождение подозреваемого.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, в 2002 г. судимый за грабеж. Мужчина признался, что причинил телесные повреждения своему знакомому в результате возникшего между ними конфликта на бытовой почве.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.