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В Тольятти мужчина пострадал от рук бывшего соседа
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В Тольятти мужчина пострадал от рук бывшего соседа 

Волга Ньюс 1 час назад
В ходе осмотра места происшествия, установления обстоятельств и опроса возможных очевидцев случившегося, сотрудники уголовного розыска получили сведения о том, что потерпевший распивал алкоголь со своим бывшим соседом, которого встретил случайно. Дальнейшая отработка сведений позволила установить местонахождение подозреваемого.
В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, в 2002 г. судимый за грабеж. Мужчина признался, что причинил телесные повреждения своему знакомому в результате возникшего между ними конфликта на бытовой почве.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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