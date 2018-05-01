Жительница Соль-Илецка незаконно прописала у себя мигранта

Соль-Илецком городском округе местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранца.

Факт незаконной постановки на миграционный учет выявили местные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Участковый выяснил, что 31-летняя неработающая женщина в марте этого года незаконно прописала у себя мигранта, не предоставив ему место жительства по адресу прописки фактически.

По данному факту отделом дознания ОМВД по Соль-Илецкому городскому округу возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит лишение свободы сроком до трех лет.