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Жительница Соль-Илецка незаконно прописала у себя мигранта
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Жительница Соль-Илецка незаконно прописала у себя мигранта 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Соль-Илецком городском округе местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранца.
Факт незаконной постановки на миграционный учет выявили местные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Участковый выяснил, что 31-летняя неработающая женщина в марте этого года незаконно прописала у себя мигранта, не предоставив ему место жительства по адресу прописки фактически.
По данному факту отделом дознания ОМВД по Соль-Илецкому городскому округу возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит лишение свободы сроком до трех лет.
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