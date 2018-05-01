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В Челябинской области поймали 5 водителей с поддельным полисом ОСАГО
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В Челябинской области поймали 5 водителей с поддельным полисом ОСАГО 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Магнитогорске, Златоустовском городском округе и Ашинском районе за прошедшую неделю автоинспекторы изъяли 5 полисов ОСАГО с признаками подделки. В настоящее время проводится проверка, все изъятые полисы направлены на экспертизу.
«Ранее в отношении 38-летнего жителя Магнитогорска было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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