В Челябинской области поймали 5 водителей с поддельным полисом ОСАГО 

В Магнитогорске, Златоустовском городском округе и Ашинском районе за прошедшую неделю автоинспекторы изъяли 5 полисов ОСАГО с признаками подделки. В настоящее время проводится проверка, все изъятые полисы направлены на экспертизу.
«Ранее в отношении 38-летнего жителя Магнитогорска было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.