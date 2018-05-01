Экскаватор лишился ковша и аккумулятора при свете дня на Шаморе

В дневное время в полицию поступило сообщение о краже с территории строящегося объекта в пригороде. По словам одного из рабочих, ночью неизвестные проникли на территорию возводимого коттеджа в районе Шаморы и похитили ковш экскаватора с креплениями, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

Преступники также сняли с техники мощный аккумулятор, а потом скрылись с места происшествия на грузовике.

По словам строителей, предварительный ущерб от действий злоумышленников превысил 500 тысяч рублей. Стражи порядка приступили к поискам подозреваемых.

По факту кражи проводится проверка.