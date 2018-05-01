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Экскаватор лишился ковша и аккумулятора при свете дня на Шаморе
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Экскаватор лишился ковша и аккумулятора при свете дня на Шаморе 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию поступило сообщение о краже с территории строящегося объекта в пригороде. По словам одного из рабочих, ночью неизвестные проникли на территорию возводимого коттеджа в районе Шаморы и похитили ковш экскаватора с креплениями, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Преступники также сняли с техники мощный аккумулятор, а потом скрылись с места происшествия на грузовике.
По словам строителей, предварительный ущерб от действий злоумышленников превысил 500 тысяч рублей. Стражи порядка приступили к поискам подозреваемых.
По факту кражи проводится проверка.
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