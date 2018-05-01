Трое москвичей незаконно зарегистрировали в своих квартирах на юге столицы более 20 мигрантов

Полиция задержала трех москвичей, которые в корыстных целях незаконно зарегистрировали в своих квартирах на юге столицы более 20 приезжих из государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по районам Бирюлево Западное, Чертаново Южное и Нагатинский затон выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Установлено, что трое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.