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Трое москвичей незаконно зарегистрировали в своих квартирах на юге столицы более 20 мигрантов
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Трое москвичей незаконно зарегистрировали в своих квартирах на юге столицы более 20 мигрантов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала трех москвичей, которые в корыстных целях незаконно зарегистрировали в своих квартирах на юге столицы более 20 приезжих из государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
«В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по районам Бирюлево Западное, Чертаново Южное и Нагатинский затон выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Установлено, что трое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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