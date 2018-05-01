Сексуальные преступления казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных

Такой вердикт вынесла судья городского суда Мельбурна, подводя итоги двухмесячных предварительных слушаний. Она сняла с Пелла большинство обвинений, но сочла, что по четырем из них, относящимся к событиям 1970-х годов, кардинал должен быть судим окружным судом присяжных.

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея . В 2014 году он переехал в Ватикан и стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году комиссия по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывала Пелла в качества свидетеля в Австралию , но приехать он не смог. После этого австралийская полиция приехала в Ватикан сама.