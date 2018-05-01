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Сексуальные преступления казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных
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Сексуальные преступления казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных 

Вести.Ru 22 минуты назад
Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл предстанет перед судом присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера.
Такой вердикт вынесла судья городского суда Мельбурна, подводя итоги двухмесячных предварительных слушаний. Она сняла с Пелла большинство обвинений, но сочла, что по четырем из них, относящимся к событиям 1970-х годов, кардинал должен быть судим окружным судом присяжных.
76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году комиссия по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывала Пелла в качества свидетеля в Австралию, но приехать он не смог. После этого австралийская полиция приехала в Ватикан сама.
Кардинал категорически отвергает все обвинения о его сексуальных домогательствах к детям, называя их абсолютной ложью и частью кампании по очернению имени, сообщает ТАСС.
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